Буше: в раздевалке «Авангарда» отличная атмосфера, легко влился в новый коллектив

Нападающий «Авангарда» Рид Буше поделился впечатлениями от выигранного матча с петербургским СКА (3:1).

«Провели отличный матч, в целом получилось весьма зрелищно. Хорошо, что забили первыми и даже после того, как соперник отыгрался, когда мы остались втроём, всей командой вернулись в игру и дважды смогли забить в третьем периоде.

Приятно наконец-то быть здесь, с командой, познакомиться с ребятами. В раздевалке очень радушно приняли, там отличная атмосфера, легко влился в новый коллектив», – приводит слова Буше пресс-служба КХЛ.

Минувший сезон 26-летний хоккеист провёл в клубе АХЛ «Ютика Кометс» и стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги. В 53 матчах Рид набрал 67 (34+33) очков при показателе полезности «+8».