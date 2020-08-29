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Третьяк: надеемся, в этом году СКА тоже даст хорошие звенья в сборную

Третьяк: надеемся, в этом году СКА тоже даст хорошие звенья в сборную
Хоккей / КХЛ 0

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о развитии молодых игроков в петербургском СКА.

«Очень много равных команд, предстоящий сезон будет очень интересен. Для ФХР очень важно, чтобы появились звенья, звёздочки. В этом плане СКА для этого много работает. Вспоминаю Олимпиаду, благодарю Геннадия Тимченко и всех, кто многое сделал для Олимпийских игр. Были созданы специальные звенья, которые дали нам результат. Надеемся, в этом году СКА тоже даст хорошие звенья в сборную, которые будут готовить к Олимпиаде.

Брагин предан хоккею, это опытный профессионал, поэтому ФХР доверила ему сборную России. То, что он тренирует и сборную, и СКА – это двойная нагрузка, но зато он держит в руках и кандидатов в сборную, которых, надеюсь, в СКА будет много, и находится в гуще хоккейных событий, ездит по городам. Ему легче подобрать игроков, которые ему нужны для победы на чемпионатах мира и Олимпиадах», — сказал Третьяк на презентации команды СКА.

Брагин: тяжёлый график, но СКА подойдёт к сезону в оптимальной форме
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