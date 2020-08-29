Кетов: в СКА очень талантливые новички. Галимов и Вей — лидеры на льду

Нападающий СКА Евгений Кетов поделился мнением о предсезонной подготовке петербургского клуба.

«Чувства самые положительные. Слава богу, нам разрешили тренироваться, прошли предсезонные сборы без потерь, никто у нас не болел. Физически хотелось бы, чтобы пришла свежесть, потому что подустали. Все находятся в разном физическом состоянии, нужно его выровнять.

Новички у нас очень талантливые. Галимов, Вей сразу доказали, что они лидеры на льду. Акклиматизация прошла очень быстро, и сейчас они показывают очень интересный хоккей.

Брагин очень требовательный, в раздевалке старается завести ребят. Все ребята ему знакомы, все играли у него в молодёжной сборной. Он может подсказать, шепнуть что-то на ушко, по-своему завести ребят», — сказал Кетов на презентации СКА.