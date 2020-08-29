Зайцев: очень долгая вышла пауза, «Динамо» надо навёрстывать упущенное

Защитник московского «Динамо» Егор Зайцев дал комментарий после проигрыша в матче предсезонного Кубка мэра Москвы с ЦСКА (3:4 Б).

«Эмоции положительные, хороший соперник, классная игра. Обидно, что проиграли, но сейчас важнее найти свою игру. Тренерский штаб пробует новые сочетания, новые тройки и пары. Главное, мы вернулись к играм, отходим от нагрузок и набираем форму. Это чувствуется. К сезону должны подойти в хороших кондициях. От игры к игре уверенность приходит. Очень долгая пауза вышла, поэтому надо навёрстывать упущенное.

Мы соскучились по хоккею. Мы голодные до игр. Думаю, играть каждый день — это отлично. Болельщики? В первую очередь это приятно, даже визуально. Особые чувства испытываем, когда выходим на лёд и видим тех, кто за нас болеет и переживает, как бы банально ни звучало, но мы играем для них», – приводит слова Зайцева пресс-служба клуба.