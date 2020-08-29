Зайцев: очень долгая вышла пауза, «Динамо» надо навёрстывать упущенное

Защитник московского «Динамо» Егор Зайцев дал комментарий после проигрыша в матче предсезонного Кубка мэра Москвы с ЦСКА (3:4 Б).
«Эмоции положительные, хороший соперник, классная игра. Обидно, что проиграли, но сейчас важнее найти свою игру. Тренерский штаб пробует новые сочетания, новые тройки и пары. Главное, мы вернулись к играм, отходим от нагрузок и набираем форму. Это чувствуется. К сезону должны подойти в хороших кондициях. От игры к игре уверенность приходит. Очень долгая пауза вышла, поэтому надо навёрстывать упущенное.
Мы соскучились по хоккею. Мы голодные до игр. Думаю, играть каждый день — это отлично. Болельщики? В первую очередь это приятно, даже визуально. Особые чувства испытываем, когда выходим на лёд и видим тех, кто за нас болеет и переживает, как бы банально ни звучало, но мы играем для них», – приводит слова Зайцева пресс-служба клуба.
- 29 августа 2020
-
12:37
-
12:15
-
12:11
-
11:46
-
11:41
-
11:16
-
10:59
-
10:49
-
10:34
-
10:17
-
09:59
-
09:35
-
09:30
-
08:53
-
08:44
-
08:15
-
00:00
- 28 августа 2020
-
23:54
-
23:03
-
22:38
-
22:28
-
22:22
-
21:58
-
21:47
-
21:31
-
20:58
-
20:54
-
20:39
-
20:00
-
19:54
-
19:36
-
18:36
-
18:28
-
18:20
-
18:10