Р. Ротенберг: СКА – донор сборной России, наша важная задача – подготовка игроков для неё

Вице-президент СКА, глава штаба сборной России и вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением о развитии молодых игроков в петербургском клубе.

«Одна из самых важных задач – качественная подготовка хоккеистов для сборной России. Мы уже несколько лет являемся донором национальной команды, у которой впереди самые высокие цели – чемпионат мира и Олимпийские игры в Пекине. Будем работать на достижение максимального результата», — сказал Ротенберг на презентации команды СКА.

Напомним, из-за пандемии коронавируса прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Первый этап продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней — 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.