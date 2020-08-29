Р. Ротенберг: СКА – донор сборной России, наша важная задача – подготовка игроков для неё

Вице-президент СКА, глава штаба сборной России и вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением о развитии молодых игроков в петербургском клубе.
«Одна из самых важных задач – качественная подготовка хоккеистов для сборной России. Мы уже несколько лет являемся донором национальной команды, у которой впереди самые высокие цели – чемпионат мира и Олимпийские игры в Пекине. Будем работать на достижение максимального результата», — сказал Ротенберг на презентации команды СКА.
Напомним, из-за пандемии коронавируса прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Первый этап продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней — 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
- 29 августа 2020
-
12:37
-
12:15
-
12:11
-
11:46
-
11:41
-
11:16
-
10:59
-
10:49
-
10:34
-
10:17
-
09:59
-
09:35
-
09:30
-
08:53
-
08:44
-
08:15
-
00:00
- 28 августа 2020
-
23:54
-
23:03
-
22:38
-
22:28
-
22:22
-
21:58
-
21:47
-
21:31
-
20:58
-
20:54
-
20:39
-
20:00
-
19:54
-
19:36
-
18:36
-
18:28
-
18:20
-
18:10