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Р. Ротенберг: верим, что СКА по силам подтвердить звание самого успешного клуба КХЛ

Р. Ротенберг: верим, что СКА по силам подтвердить звание самого успешного клуба КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Вице-президент СКА, глава штаба сборной России, вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился ожиданиями от нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

«4 сентября начинаем новый сезон КХЛ, и все очень счастливы, что хоккей вернулся. Верим, что нам по силам подтвердить звание самого успешного клуба лиги и продолжить начатое в прошлом сезоне. Мы стали вице-чемпионами России, хотя были готовы идти до конца. Шесть лет подряд мы в медалях, дважды выигрывали Кубок Гагарина. Это самый стабильный результат среди всех клубов КХЛ. У нас длинная дорога к вершине, это будет трудный путь длиной 8 месяцев. Уверен, наши новички отлично вольются в состав и мы продолжим показывать самый современный, агрессивный, атакующий хоккей СКА.

Мы сейчас – одна из самых молодых команд в КХЛ, средний возраст команды – 25 лет. В прошлом сезоне мы показали, что доверие нашим молодым, воспитанникам клуба, даёт результат. Обязательно продолжим работу в этом направлении. Надеюсь, наши молодые и вся команда сможет показать лучший хоккей, продолжит прогрессировать», — сказал Ротенберг на презентации команды СКА.

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