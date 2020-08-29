Р. Ротенберг: верим, что СКА по силам подтвердить звание самого успешного клуба КХЛ

Вице-президент СКА, глава штаба сборной России, вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился ожиданиями от нового сезона Континентальной хоккейной лиги.
«4 сентября начинаем новый сезон КХЛ, и все очень счастливы, что хоккей вернулся. Верим, что нам по силам подтвердить звание самого успешного клуба лиги и продолжить начатое в прошлом сезоне. Мы стали вице-чемпионами России, хотя были готовы идти до конца. Шесть лет подряд мы в медалях, дважды выигрывали Кубок Гагарина. Это самый стабильный результат среди всех клубов КХЛ. У нас длинная дорога к вершине, это будет трудный путь длиной 8 месяцев. Уверен, наши новички отлично вольются в состав и мы продолжим показывать самый современный, агрессивный, атакующий хоккей СКА.
Мы сейчас – одна из самых молодых команд в КХЛ, средний возраст команды – 25 лет. В прошлом сезоне мы показали, что доверие нашим молодым, воспитанникам клуба, даёт результат. Обязательно продолжим работу в этом направлении. Надеюсь, наши молодые и вся команда сможет показать лучший хоккей, продолжит прогрессировать», — сказал Ротенберг на презентации команды СКА.
- 29 августа 2020
-
12:37
-
12:15
-
12:11
-
11:46
-
11:41
-
11:16
-
10:59
-
10:49
-
10:34
-
10:17
-
09:59
-
09:35
-
09:30
-
08:53
-
08:44
-
08:15
-
00:00
- 28 августа 2020
-
23:54
-
23:03
-
22:38
-
22:28
-
22:22
-
21:58
-
21:47
-
21:31
-
20:58
-
20:54
-
20:39
-
20:00
-
19:54
-
19:36
-
18:36
-
18:28
-
18:20
-
18:10