Каменский: в Мытищах есть все условия, жду от «Куньлуня» приятных сюрпризов

Вице-президент КХЛ обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился мнением, что «Куньлунь Ред Стар» проведёт домашние матчи следующего сезона КХЛ в Мытищах.
«Составы дивизионов в КХЛ стабильны. Да, в этом сезоне у нас создаётся большой столичный анклав, но нужно понимать, что у «Авангарда» и «Куньлуня» есть основные места прописки. Несмотря на то что столичного дивизиона не будет, уровень хоккея в нашем регионе, скорее всего, окажется очень высоким. ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Авангард» и, наверное, «Витязь» — претенденты на Кубок Гагарина. Да и от «Куньлуня» жду приятных сюрпризов.
Многие не верят в «Куньлунь»? И напрасно. В Мытищах есть все условия для профессионального клуба, там сформирован отличный тренерский штаб — из перспективных специалистов, с огромным игровым опытом. Плюс хоккеисты, которые до последнего не были востребованы другими клубами, но в последний момент получили шанс от «Куньлуня», психологически окажутся мотивированными на максимуме», – приводит слова Каменского Russia-Hockey.ru.
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