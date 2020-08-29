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«Витязь» обыграл московское «Динамо» и стал победителем Кубка мэра Москвы

«Витязь» обыграл московское «Динамо» и стал победителем Кубка мэра Москвы
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» и подольский «Витязь» провели матч на предсезонном Кубке мэра Москвы. Победу одержала команда из Подольска — 3:2 ОТ и выиграла турнир. Ранее «Динамо» на турнире проиграло «Спартаку» (1:4) и ЦСКА (3:4 Б), «Витязь» обыграл тех же соперников (3:2, 3:2 ОТ).

Первые два периода встречи прошли без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 48-й минуте — шайбу забросил шведский защитник «Витязя» Линус Хультстрём. Вскоре подопечные Владимира Крикунова восстановили равновесие на табло благодаря удачному броску нападающего Дмитрия Кагарлицкого. На 57-й минуте «Динамо» вышло вперёд, гол забил форвард Вадим Шипачёва. Через минуту Джастин Дэнфорт вновь сравнял счёт. В овертайме победу «Витязю» принёс всё тот же Дэнфорт.

Кубок мэра Москвы. Кубок мэра Москвы
29 августа 2020, суббота. 15:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Хультстрём (Дэнфорт) – 47:47' (5x5)   1:1 Кагарлицкий (Яшкин, Шипачёв) – 50:22' (5x3)   2:1 Шипачёв (Яшкин) – 56:15' (5x5)   2:2 Дэнфорт (Гребенщиков) – 57:42' (5x5)   2:3 Дэнфорт (Теденбю) – 60:15' (3x3)

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Первый этап продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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