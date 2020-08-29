«Витязь» обыграл московское «Динамо» и стал победителем Кубка мэра Москвы

Московское «Динамо» и подольский «Витязь» провели матч на предсезонном Кубке мэра Москвы. Победу одержала команда из Подольска — 3:2 ОТ и выиграла турнир. Ранее «Динамо» на турнире проиграло «Спартаку» (1:4) и ЦСКА (3:4 Б), «Витязь» обыграл тех же соперников (3:2, 3:2 ОТ).



Первые два периода встречи прошли без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 48-й минуте — шайбу забросил шведский защитник «Витязя» Линус Хультстрём. Вскоре подопечные Владимира Крикунова восстановили равновесие на табло благодаря удачному броску нападающего Дмитрия Кагарлицкого. На 57-й минуте «Динамо» вышло вперёд, гол забил форвард Вадим Шипачёва. Через минуту Джастин Дэнфорт вновь сравнял счёт. В овертайме победу «Витязю» принёс всё тот же Дэнфорт.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Первый этап продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.