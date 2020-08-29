«Синие» победили «белых» в благотворительном матче СКА. У Арины Ротенберг — дубль

В Санкт-Петербурге состоялся благотворительный матч «Спасибо врачам». Встреча прошла в Ледовом дворце и была посвящена всем медицинским работникам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.



В матче помимо игроков и тренеров СКА приняли участие заместитель председателя совета директоров, глава штаба СКА Роман Ротенберг, член совета директоров СКА Александр Медведев, генеральный директор клуба Андрей Точицкий, а также народный артист России болельщик СКА Игорь Бутман. Два гола забила дочь Романа Ротенберга — Арина Ротенберг.



Матч, в котором игроки поделились на команды в синей и белой форме, закончился со счетом 19:10 в пользу «синих».



Силами игроков, тренеров и руководства СКА на благотворительном матче был собран 1 млн рублей. Средства будут переданы Детской городской больнице № 5 им. Н.Ф. Филатова. Во время пандемии больница стала одним из крупнейших центров Северо-Запада по борьбе с коронавирусом у детей и новорождённых.