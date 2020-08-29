Генменеджер московского «Динамо» ответил на вопрос о слабой центральной оси команды

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов поделился мнением о центральной оси команды.



«Вы не совсем правы относительно того, что за Шипачёвым и Линдбергом у нас только три центральных нападающих. На этом турнире мы попробовали несколько центров, в том числе Игумнова, Ефремова, Шипова, Зайцева, Брызгалова и Круглова. Есть ещё у нас и Панкратов. В принципе на этом турнире мы и хотели посмотреть тех ребят, которые пришли из ВХЛ и МХЛ. Так что запас центральных у нас есть.



Как вы сами прекрасно знаете из своего интервью, Владимир Васильевич Крикунов не всеми из них доволен. Надеюсь, что ребята будут работать на тренировках и будут добавлять. Но глубина состава у нас есть в этой позиции», — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Крикунов: Игумнов и Ефремов провалились. Они серьёзно зависли, и результата никакого нет