В московском «Динамо» рассказали о недостатке в жёстком потолке зарплат КХЛ

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов рассказал о недостатке в жёстком потолке зарплат КХЛ.



«Очень хороший вопрос относительно учёта травмированных игроков в жёстком потолке зарплат. Как эта система работает? Если игрок выбыл на неделю, месяц или два месяца, его контракт всё равно в полном объёме учитывается под потолком зарплат. Если игрок выбыл на срок до конца сезона, тогда он в потолке не учитывается.



Порекомендовал бы КХЛ рассмотреть вопрос, чтобы не учитывать под потолком зарплат контракты игроков, выбывших из строя на два и более месяцев. Извините, но когда хоккеист выпадает из команды на такой срок, тренерскому штабу приходится очень сложно. Можно было бы на такое время брать другого игрока, особенно если всё произошло в декабре. Тут есть над чем подумать, но это дело КХЛ», — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.