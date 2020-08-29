Кравец: надеюсь, амбиции «Витязя» не уменьшатся и мы будем претендовать на Кубок Гагарина

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвёл итоги выигранного Кубка мэра Москвы.



«Турнир получился очень интересным, особенно для нас. Сыграли три матча с ведущими клубами России. Это экзамен и показатель готовности к чемпионату. Все, кто играл на этом турнире, выполнили задание. Долгожданная победа для нас и для Подольска, с этого начинается хорошая страница в истории «Витязя». Сегодня попразднуем, это в любом случае положительные эмоции и позитив. Некоторые говорят, что предсезонные турниры не обязательно выигрывать, некоторые говорят наоборот. Нужно продолжать работать, надеемся, не будет расслабленности перед сезоном. Надеюсь, амбиции не уменьшатся и мы будем претендовать на Кубок Гагарина», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.