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«Тампа-Бэй» обыграла «Бостон» и повела в серии — 3-1, Кучеров отдал два голевых паса

«Тампа-Бэй» обыграла «Бостон» и повела в серии — 3-1, Кучеров отдал два голевых паса
Хоккей / НХЛ 0

Клубы Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» провели четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли. Победу одержала команда Джона Купера — 3:1, общий счёт в серии стал 3-1 в пользу «молний».

Счёт в матче был открыт на девятой минуте, шайбу забросил нападающий «Тампы» Ондржей Палат. В середине второго периода Палат оформил дубль, одним из ассистентов выступил российский форвард Никита Кучеров. На 39-й минуте преимущество «молний» упрочил защитник Виктор Хедман, Кучеров отдал ещё один голевой пас. В середине третьего периода форвард Джейк Дебраск сократил отставание «Бостона», установив окончательный счёт.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
29 августа 2020, суббота. 19:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Палат (Пойнт) – 08:59' (5x5)   0:2 Палат (Чирелли, Кучеров) – 32:29' (5x5)   0:3 Хедман (Джонсон, Кучеров) – 38:04' (5x4)   1:3 Дебраск (Койл, Грызлик) – 47:04' (5x4)

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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд». В первом раунде плей-офф покинули также «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз», «Монреаль Канадиенс», «Аризона Койотс», «Калгари Флэймз», «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс».

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