Кучерову не хватает двух баллов до попадания в топ-10 россиян по очкам в плей-офф НХЛ

Клубы Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» провели четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли. Победу одержала команда Джона Купера — 3:1, общий счёт в серии стал 3-1 в пользу «молний».

Второй звездой матч стал российский форвард «молний» Никита Кучеров, сделавший две результативные передачи. Кучеров продолжает занимать 11-е место среди российских игроков по очкам в плей-офф НХЛ. В активе Никиты 77 (33+44) очков в 77 матчах. 27-летний форвард отстаёт на два очка от 10-го места, на котором располагается Вячеслав Козлов (79 очков в 118 матчах).

Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (176 очков в 183 матчах). Второе место занимает Евгений Малкин (169 в 166 встречах). Топ-3 замыкает Александр Овечкин (131 очко в 136 матчах).