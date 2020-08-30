Кучерову не хватает двух баллов до попадания в топ-10 россиян по очкам в плей-офф НХЛ

Клубы Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» провели четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли. Победу одержала команда Джона Купера — 3:1, общий счёт в серии стал 3-1 в пользу «молний».
Второй звездой матч стал российский форвард «молний» Никита Кучеров, сделавший две результативные передачи. Кучеров продолжает занимать 11-е место среди российских игроков по очкам в плей-офф НХЛ. В активе Никиты 77 (33+44) очков в 77 матчах. 27-летний форвард отстаёт на два очка от 10-го места, на котором располагается Вячеслав Козлов (79 очков в 118 матчах).
Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (176 очков в 183 матчах). Второе место занимает Евгений Малкин (169 в 166 встречах). Топ-3 замыкает Александр Овечкин (131 очко в 136 матчах).
- 30 августа 2020
-
06:31
-
06:16
-
06:00
-
05:27
-
04:47
- 29 августа 2020
-
23:33
-
23:00
-
22:31
-
22:18
-
22:10
-
22:02
-
21:57
-
21:36
-
20:59
-
20:35
-
19:55
-
19:28
-
19:04
-
18:50
-
18:42
-
18:31
-
18:27
-
18:22
-
18:16
-
18:13
-
17:37
-
17:25
-
16:58
-
16:49
-
16:29
-
15:49
-
15:35
-
15:00
-
14:46
-
14:40