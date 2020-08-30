Купер: Палат не просто так играет с Кучеровым и Пойнтом. Он обладает огромным мастерством

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о форварде Ондржее Палате, сделавшем дубль в четвёртом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3:1, 3-1).
«Палат обладает огромным мастерством, он всегда находится в нужном месте, у него классный бросок. И я очень рад, что он сейчас вознаграждается за усилия. Он не просто так играет с Кучеровым и Пойнтом. Он играет, потому что может. Когда мы говорим об универсальном хоккеисте, он вполне может быть его образцом», – цитирует Купера пресс-служба НХЛ.
Счёт в матче был открыт на девятой минуте, шайбу забросил Палат. В середине второго периода Палат оформил дубль, одним из ассистентов выступил российский форвард Никита Кучеров. На 39-й минуте преимущество «молний» упрочил защитник Виктор Хедман, Кучеров отдал ещё один голевой пас. В середине третьего периода форвард Джейк Дебраск сократил отставание «Бостона», установив окончательный счёт.
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