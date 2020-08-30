Форвард «Тампы» Коулман — о победе в четвёртом матче: Василевский был бесподобен
Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Блейк Коулман высоко оценил игру голкипера команды Андрея Василевского в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф с «Бостон Брюинз» (3:1, 3-1).
«Думаю, дело в обязательствах, которые принял на себя каждый наш игрок. Когда ты веришь в то, что партнёр все сделает наилучшим образом, то и собственную работу легче выполнять. Защитники хорошо вывозят шайбу из зоны, облегчая работу форвардов. Все блокируют броски. Ребята мощно играют на своем пятаке. И, конечно, Васи всё это время был бесподобен», — цитирует Коулмана пресс-служба НХЛ.
Российский голкипер отразил 29 бросков из 30 и помог «Тампе» одержать третью победу кряду. Подопечные Джона Купера находятся в одном шаге от выхода в финал Восточной конференции.
Кучерову не хватает двух баллов до попадания в топ-10 россиян по очкам в плей-офф НХЛ
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