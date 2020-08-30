«Вегас» обновил рекорд НХЛ по скорости достижения 25 побед в плей-офф

В Эдмонтоне состоялся третий матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Ванкувер Кэнакс». «Золотые рыцари» одержали победу со счётом 3:0, благодаря чему повели в серии 2-1.
Победа стала для «Голден Найтс» 25-й в розыгрышах плей-офф НХЛ. Она была одержана в 38-м матче «рыцарей» на этой стадии сезона. Таким образом, «Вегас» установил рекорд лиги по минимальному количеству матчей, затраченному на достижение этого рубежа.
Клуб из Лас-Вегаса превзошёл показатели «Нью-Йорк Айлендерс» и «Эдмонтон Ойлерз» (затратили по 43 матча), «Монреаль Канадиенс» (44), «Анахайм Дакс» (45) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (47).
Напомним, что «Вегас» принимает участие всего в третьем плей-офф в истории клуба. В 2018 году «рыцари» пробились в финал Кубка Стэнли, а в следующем сезоне вылетели в первом раунде плей-офф.
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