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«Вегас» всухую обыграл «Ванкувер» и повёл в серии — 2-1. Ленер снова оформил шат-аут

«Вегас» всухую обыграл «Ванкувер» и повёл в серии — 2-1. Ленер снова оформил шат-аут
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне состоялся третий матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Ванкувер Кэнакс». «Золотые рыцари» одержали победу со счётом 3:0, благодаря чему повели в серии 2-1.

Номинальным гостям удался удачный старт матча, в результате которого подопечные Питера Дебура уже к шестой минуте первого вели с преимуществом в две шайбы. С интервалом в 82 секунды отличились Алекс Так и Зак Уайтклауд. На старте третьего отрезка Марк Стоун реализовал большинство, тем самым установив окончательный счёт в матче. Шведский голкипер «Вегаса» Робин Ленер оформил второй шат-аут в ходе серии.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
30 августа 2020, воскресенье. 04:45 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
0 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Так (Руа, Мартинес) – 04:05' (5x5)   0:2 Уайтклауд – 05:28' (5x5)   0:3 Стоун (Теодор, Смит) – 42:19' (5x4)

Четвёртый матч серии состоится завтра, 31 августа. Начало встречи — в 05:30 (мск).

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