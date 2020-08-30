«Вегас» всухую обыграл «Ванкувер» и повёл в серии — 2-1. Ленер снова оформил шат-аут

В Эдмонтоне состоялся третий матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Ванкувер Кэнакс». «Золотые рыцари» одержали победу со счётом 3:0, благодаря чему повели в серии 2-1.

Номинальным гостям удался удачный старт матча, в результате которого подопечные Питера Дебура уже к шестой минуте первого вели с преимуществом в две шайбы. С интервалом в 82 секунды отличились Алекс Так и Зак Уайтклауд. На старте третьего отрезка Марк Стоун реализовал большинство, тем самым установив окончательный счёт в матче. Шведский голкипер «Вегаса» Робин Ленер оформил второй шат-аут в ходе серии.

Четвёртый матч серии состоится завтра, 31 августа. Начало встречи — в 05:30 (мск).