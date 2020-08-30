Тротц: Варламов знает, что делать после проигрышей. Это ключевое качество профессионала

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением об игре вратаря команды Семёна Варламова в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз» (3:1, 3-1). В прошлом матче Варламов пропустил три шайбы в первом периоде и был заменён.

«Он смог позаниматься, перезагрузиться и использовал два дня перерыва в свою пользу. Варламов давно играет в НХЛ и знает, что нужно делать после проигрышей. Это качество настоящего профессионала. Даже ключевое, чтобы играть в этой лиге», – цитирует Тротца пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Кроме того, он не исключил, что россиянин сыграет и в четвёртом матче серии, который состоится в ночь воскресенья на понедельник (31 августа мск).