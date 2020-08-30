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Голкипер «Тампы» Макэлинни представил шлем с изображением Али и других чернокожих атлетов

Голкипер «Тампы» Макэлинни представил шлем с изображением Али и других чернокожих атлетов
Хоккей / НХЛ 0

Резервный голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кёртис Макэлинни представил новый шлем.

На маске изображены известные чернокожие атлеты – прыгунья Элис Коучмэн (первая чернокожая олимпийская чемпионка), боксёр Мохаммед Али, бейсболист Джеки Робинсон (первый афроамериканец в MLB), хоккеист Уилли О’Ри (первый в НХЛ), а также спринтеры Томми Смит и Джон Карлос.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Давида Леру.

Они заняли первое и третье места на Олимпиаде-1968 в беге на 200 метров. Во время исполнения гимна США бегуны опустили головы и подняли сжатые кулаки в черных перчатках в знак протеста против расизма. Напомним, НХЛ приостановила розыгрыш Кубка Стэнли на два дня после стрельбы в чернокожего в штате Висконсин.

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