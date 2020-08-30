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Фан-клуб «Йокерита» призывает команду не ехать в Минск и получить техническое поражение

Фан-клуб «Йокерита» призывает команду не ехать в Минск и получить техническое поражение
Хоккей / КХЛ 0

Фан-клуб Etelapaaty, который объединяет болельщиков финского «Йокерита», распространил пресс-релиз, призывая команду не отправляться в Минск на выездной матч с «Динамо», который должен состояться 3 сентября. Поводом к этому является политическая ситуация в республике Беларусь.

«В такой ситуации у минского «Динамо» должно быть достаточно возможностей перенести матч на другую дату. Перенос матчей — не редкость в КХЛ и других чемпионатах. На наш взгляд, положение дел в Беларуси создаёт все условия, чтобы потребовать от «Динамо» переноса матча. Наша ассоциация болельщиков поддержит «Йокерит», если команда решит не ехать в Минск и получит техническое поражение», — полагают болельщики финского клуба.

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