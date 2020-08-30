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Ленер: «Ванкувер» очень верит в себя. У них сбалансированный и хороший коллектив

Ленер: «Ванкувер» очень верит в себя. У них сбалансированный и хороший коллектив
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер прокомментировал победу в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:0, 2-1).

«В таких сериях очень важно забить первый гол, чтобы не отставать в счёте. Сегодня все проделали отличную и усердную работу, блокируя броски и в принципе всё делая правильно. С точки зрения игрового ритма было действительно важно попытаться выйти вперёд, а не ставить себя в положение отыгрывающегося.

Эта команда очень верит в себя. У них сбалансированный и хороший коллектив. Но я знал перед матчем, что мы собираемся выйти на лёд и провести отличный матч. У «Кэнакс» было небольшое преимущество в первом периоде, но после этого мы полностью контролировали игру», – приводит слова Ленера пресс-служба лиги.

«Вегас» всухую обыграл «Ванкувер» и повёл в серии — 2-1. Ленер снова оформил шат-аут
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