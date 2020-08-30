Ленер: «Ванкувер» очень верит в себя. У них сбалансированный и хороший коллектив

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер прокомментировал победу в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:0, 2-1).
«В таких сериях очень важно забить первый гол, чтобы не отставать в счёте. Сегодня все проделали отличную и усердную работу, блокируя броски и в принципе всё делая правильно. С точки зрения игрового ритма было действительно важно попытаться выйти вперёд, а не ставить себя в положение отыгрывающегося.
Эта команда очень верит в себя. У них сбалансированный и хороший коллектив. Но я знал перед матчем, что мы собираемся выйти на лёд и провести отличный матч. У «Кэнакс» было небольшое преимущество в первом периоде, но после этого мы полностью контролировали игру», – приводит слова Ленера пресс-служба лиги.
- 30 августа 2020
-
17:33
-
17:00
-
16:56
-
16:35
-
15:35
-
14:45
-
14:12
-
14:04
-
14:00
-
13:55
-
13:47
-
13:43
-
13:38
-
13:35
-
13:04
-
13:00
-
12:30
-
12:05
-
11:42
-
11:16
-
10:40
-
10:05
-
09:42
-
09:30
-
09:02
-
08:45
-
08:20
-
08:05
-
07:50
-
07:41
-
07:24
-
06:31
-
06:16
-
06:00
-
05:27