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Анттила будет капитаном «Йокерита» в новом сезоне

Анттила будет капитаном «Йокерита» в новом сезоне
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Йокерита» Марко Анттила назначен капитаном команды на сезон-2020/2021, сообщает пресс-служба финского клуба. Вице-капитанами «джокеров» будут Брайан О'Нилл и Ессе Йоэнсуу.

Ранее «Йокерит» не стал предлагать новый контракт форварду Петеру Регину, который на протяжении четырёх сезонов являлся капитаном команды. В клубе из Хельсинки посчитали, что 34-летний датчанин слишком возрастной игрок.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Первый этап продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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