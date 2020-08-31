Оскар Линдблом, пропустивший из-за рака 8 месяцев, включён в заявку на матч с «Айлендерс»

24-летний шведский форвард «Филадельфии Флайерз» Оскар Линдблом, пропустивший из-за лечения онкологического заболевания около 8 месяцев, включён в заявку на 4-й матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс».

Перед матчем нападающий наравне с остальными игроками «Флайерз» принял участие в предыгровой раскатке.

Фото доступно в «твиттере» «Филадельфии».

Последний выход на лёд 24-летнего игрока датируется 7 декабря 2019 года в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттава Сенаторз».



Напомним, что в декабре 2019 года у Оскара Линдблома была диагностирована саркома Юинга — разновидность рака, поражающая костные ткани. В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Линдблом успел провести только 30 матчей, записав на свой счёт 18 (11+7) баллов. Всего за карьеру он провёл 134 встречи, в которых набрал 57 (30+27) очков и заработал показатель полезности «-1».