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Маккиннон набрал очки в 12 матчах со старта плей-офф НХЛ. Это шестой результат в истории

Маккиннон набрал очки в 12 матчах со старта плей-офф НХЛ. Это шестой результат в истории
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Победу в матче со счётом 5:4 одержали номинальные хозяева льда – игроки «Далласа», и увеличили отрыв в серии – 3-1.

Автором второй шайбы «лавин» стал канадский защитник Кейл Макар, а одним из его ассистентов выступил Натан Маккиннон. Канадский форвард набрал очки в 12-м матче кряду со старта плей-офф НХЛ, что является клубным рекордом и шестым результатом за всю историю НХЛ.

Рекорд по результативной серии со старта плей-офф принадлежит Брайану Троттье (18 матчей в 1981 году), второе место делят Марк Мессье и Бобби Орр (по 14 матчей). Те же Мессье и Орр делят и четвёртое место в истории с 13-матчевыми результативными сериями.

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