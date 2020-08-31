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Хейсканен обновил рекорд «Далласа» по очкам за один плей-офф НХЛ среди защитников

Хейсканен обновил рекорд «Далласа» по очкам за один плей-офф НХЛ среди защитников
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Победу в матче со счётом 5:4 одержали номинальные хозяева льда – игроки «Далласа», и увеличили отрыв в серии – 3-1.

Автором второй шайбы «звёзд» стал чешский нападающий Радек Факса, а одним из его ассистентов выступил Миро Хейсканен. Для финского защитника это очко стало 16-м в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, что является новым клубным рекордом по очкам за один плей-офф НХЛ среди защитников.

Ранее достижение принадлежало Крэйгу Хартсбургу (15 очков в 1981 году). На третьей строчке располагается россиянин Сергей Зубов, который набрал 14 очков в плей-офф 2003 года.

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