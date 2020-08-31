Беднар: «Колорадо» постоянно сидит на скамейке штрафников, а «Даллас» слишком опасен

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар после поражения в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Даллас Старз» (4:5, 1-3) назвал большое количество удалений главной проблемой для его команды.

«Мы постоянно сидим на скамейке штрафников. Эти удаления подпитывают игру соперника, даёт энергию их нападению. «Даллас» слишком опасен, чтобы такие вещи оставались безнаказанными. Я отдаю должное нашей команде, которая царапалась изо всех сил, цеплялась, стараясь отыграться. Но такой «догоняющий» хоккей не может привести к успеху. Надо лучше начинать матчи и держаться подальше от скамейки штрафников», — заявил Беднар.

Автором второй шайбы «лавин» стал канадский защитник Кейл Макар, а одним из его ассистентов выступил Натан Маккиннон. Канадский форвард набрал очки в 12-м матче кряду со старта плей-офф НХЛ, что является клубным рекордом и шестым результатом за всю историю НХЛ.