Маккиннон: четвёртый гол «Далласа» выпустил воздух из «Колорадо»

Форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон поделился впечатлениями после поражения в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Даллас Старз» (4:5, 1-3).



«Первый период выдался сложным, но даже в его конце мы летали по площадке. Во втором периоде мы их полностью переиграли. Мы отлично себя чувствовали и имели большое преимущество в первые семь-восемь минут третьего периода. Не знаю, какое было соотношение опасных моментов, но есть ощущение, что нам многое удалось перед воротами. А потом они забили четвёртый гол, что выпустило из нас воздух», — цитирует Маккинона пресс-служба НХЛ.

Автором второй шайбы «лавин» стал канадский защитник Кейл Макар, а одним из его ассистентов выступил Маккиннон. Канадский форвард набрал очки в 12-м матче кряду со старта плей-офф НХЛ, что является клубным рекордом и шестым результатом за всю историю НХЛ.