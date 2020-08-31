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В НХЛ на один год могут создать канадский дивизион, чтобы уменьшить количество поездок

В НХЛ на один год могут создать канадский дивизион, чтобы уменьшить количество поездок
Хоккей / НХЛ 0

Известный канадский обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман поделился мыслями о том, как может быть организована схема игры в НХЛ в сезоне-2020/2021.

«Я не верю, что в следующем сезоне тоже будут «пузыри». Игроки не захотят этого, да и владельцы тоже. Им нужен путь к возврату посещаемости матчей, поэтому ждать будут как можно дольше, чтобы это стало возможно. Не исключаю, что на один сезон поездки будут региональными, команды будут играть в одном городе два матча подряд. Это означает создание канадского дивизиона, но только на один год», — отметил Фридман.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд». В первом раунде плей-офф покинули также «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз», «Монреаль Канадиенс», «Аризона Койотс», «Калгари Флэймз», «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс».

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