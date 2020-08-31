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Чижов: Кольцов приятно удивил в качестве тренера, многие могут у него поучиться

Чижов: Кольцов приятно удивил в качестве тренера, многие могут у него поучиться
Хоккей / КХЛ 0

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал переход Кирилла Кольцова к тренерской деятельности.

«Кирилл Кольцов нас приятно удивил. Я думал, что он будет дольше переходить от игрока к тренерской деятельности. Но Кирилл сразу взялся за дело засучив рукава, он уже передаёт свой большой опыт молодёжи, помогает с селекцией. У Кирилла хорошее видение ситуации, он правильно мыслит. Многие хоккеисты могут у него поучиться и взять с него пример. Приятно, что Кольцов работает в системе «Салавата Юлаева» и с таким энтузиазмом взялся за дело», — передаёт слова Чижова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Ранее Кольцов дал эксклюзивное интервью «Чемпионату».

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Первый этап продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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