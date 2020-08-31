Магнитогорский «Металлург» интересуется экс-форвардом «Авангарда» Грачёвым

Магнитогорский «Металлург» проявляет интерес к нападающему Евгению Грачёву, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Ранее от услуг 30-летнего форварда отказались в «Авангарде», клуб и хоккеист расторгли контракт по соглашению сторон. Грачёв в минувшем сезоне провёл за омскую команду 53 матча и набрал 12 (5+7) очков.

На драфте НХЛ Грачёв был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2008 году в третьем раунде под общим 75-м номером. За карьеру он выступал в следующих командах: «Локомотив-2» (Ярославль, 2006-2008), «Локомотив» (Ярославль, 2007/2008, 2014/2015), «Брамптон Батталион» (OHL, 2008/2009), «Хартфорд Вулф Пэк» (АХЛ, 2009/2010), «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ, 2010/2011), «Коннектикут Уэйл» (АХЛ, 2010/2011), «Сент-Луис Блюз» (НХЛ, 2011/2012), «Пеория Ривермен» (АХЛ, 2011/2012, 2012/2013), «Адмирал» (Владивосток, 2013/2014), «Амур» (Хабаровск, 2015/2016), «Торпедо» (Нижний Новгород, 2016/2017, 2017/2018), «Автомобилист» (Екатеринбург, 2018/2019).