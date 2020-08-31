Кручинин, Марковин, Лазушин, Глинкин и ещё 15 хоккеистов подписали контракты с «Куньлунем»

19 хоккеистов подписали однолетние контракты с китайским «Куньлунь Ред Стар», информирует пресс-служба КХЛ в «Твиттере».

Полноценные контракты с пекинским клубом получили: Дмитрий Шикин, Александр Лазушин, Дмитрий Мегалинский, Виктор Балдаев, Денис Осипов, Руслан Педан, Лев Стариков, Егор Дугин, Алексей Кручинин, Виктор Шахворостов, Антон Глинкин, Сергей Монахов, Глеб Зырянов, Александр Китаров, Дмитрий Архипов, Иван Николишин, Андрей Максимов, Илья Крикунов и Дмитрий Марковин.

Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Команда не смогла пробиться в плей-офф, заняв 10-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Новый чемпионат должен стартовать 2 сентября.

14 июля 2020 года «Куньлунь Ред Стар» направил в лигу официальное письмо, сообщив, что домашней ареной клуба на ближайший сезон будет «Арена Мытищи».