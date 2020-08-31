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Молодёжный чемпионат мира—2021 пройдёт без зрителей

Молодёжный чемпионат мира—2021 пройдёт без зрителей
Хоккей / Прочие 0

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что молодёжный чемпионат мира 2021 года состоится без зрителей.

«С молодёжным чемпионатом мира 2021 года ситуация следующая: нам нужно понять, что с финансированием, что с тестированием, что с вопросами безопасности всех участников турнира. К середине сентября мы ожидаем предложение канадской федерации по финансированию, после чего примем решение.

Считаю, это хорошая идея – использовать опыт НХЛ. Очевидно, что в декабре играть со зрителями мы ещё не сможем, вакцины пока нет. Возможно, в апреле-мае мы сможем играть со зрителями, но на МЧМ это точно будет невозможно», – приводит слова Фазеля РИА «Новости».

Напомним, молодёжный чемпионат мира—2021 пройдёт в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января 2021 года.

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