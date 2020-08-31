Кровопусков – о потолке зарплат: у «Динамо» есть запас на одного-двух игроков

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков сообщил, что у клуба осталось место под потолком зарплат для подписания одного-двух хоккеистов.

«Крикунов усиления не просил. Если что, будем смотреть в декабре. Были некоторые сложности с потолком зарплат, пришлось поработать. Но запас на одного-двух игроков есть. Будем смотреть уже ближе к декабрю под решение конкретных задач», – приводит слова Кровопускова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» заняло 4-е место в Западной конференции. В первом раунде подопечные Владимира Крикунова выбили «Спартак» (4-2), после чего из-за пандемии коронавируса плей-офф был остановлен.