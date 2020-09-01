Защитник «Тампы» Макдона, не игравший из-за травмы, примет участие в матче с «Бостоном»

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона, получивший травму в первом полуфинальном матче Восточной конференции с «Бостон Брюинз», вышел на тренировку перед пятым матчем в серии и сможет принять в нём участие, сообщает в «Твиттере» журналист Крис Джонстон.
Из-за повреждения Макдона практически пропустил серию. Всего в текущем розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли Макдона провёл за «Тампу» 3 матча и набрал в них 3 (0+3) очка.
31-летний американец Макдона в 2007 году был выбран в первом раунде драфта под общим 12-м номером клубом «Монреаль Канадиенс», в 2009 году был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс». В время локаута в НХЛ с сезоне-2012/2013 выступал в КХЛ за казахстанский «Барыс». За «Тампу» играет с 2018 года.
Счёт в серии с «Бостоном» — 3-1 в пользу «Тампы».
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