В НХЛ пятую неделю кряду не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

На официальном сайте Национальной хоккейной лиги опубликовано заявление о результатах тестирования игроков на коронавирус во время четвёртой фазы возобновления чемпионата.
«НХЛ завершила пятую неделю четвёртого этапа Плана возобновления сезона без положительных тестов на COVID-19 среди 2814 проведённых тестов. Тестирование проводилось в ежедневном режиме среди всех 52 членов команд, в том числе игроков, в период с 23 по 29 августа. НХЛ продолжит регулярно сообщать подробности тестирования игроков и их результаты. Лига не будет раскрывать информацию о личностях или принадлежности к командам», – говорится в сообщении лиги.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.
- 31 августа 2020
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