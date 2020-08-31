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В НХЛ пятую неделю кряду не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

В НХЛ пятую неделю кряду не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
Хоккей / НХЛ 0

На официальном сайте Национальной хоккейной лиги опубликовано заявление о результатах тестирования игроков на коронавирус во время четвёртой фазы возобновления чемпионата.

«НХЛ завершила пятую неделю четвёртого этапа Плана возобновления сезона без положительных тестов на COVID-19 среди 2814 проведённых тестов. Тестирование проводилось в ежедневном режиме среди всех 52 членов команд, в том числе игроков, в период с 23 по 29 августа. НХЛ продолжит регулярно сообщать подробности тестирования игроков и их результаты. Лига не будет раскрывать информацию о личностях или принадлежности к командам», – говорится в сообщении лиги.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.

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