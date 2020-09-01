«Даллас» пропустил 5 шайб в первом периоде игры с «Колорадо»

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит 5-й матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». По окончанию 1-го периода номинальные хозяева льда – игроки «Колорадо», ведут с разгромным счётом 5:0.

Авторами заброшенных шайб стали Пьер-Эдуар Бельмар, Андре Бураковски, Натан Маккиннон, Назем Кадри и Самуэль Жирар.

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Среди россиян набранными очками отметился лишь Валерий Ничушкин, отдавший первую результативную передачу в текущем плей-офф. Всего на его счету 3 (2+1) очка в 13 встречах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли, при коэффициенте полезности «0».

Ворота «Далласа» с первых минут защищал канадский голкипер Бен Бишоп, пропустивший 4 шайбы и отразивший 15 из 19 бросков. На 14-й минуте его заменил российский вратарь Антон Худобин, который пропустил лишь одну шайбу.