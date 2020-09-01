Тренер «Далласа» — о поражении: если вы тыкаете пальцем в Бишопа, то тыкаете не туда

Исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс после поражения в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланг» (3:6, 3-2) заступился за американского голкипера команды Бена Бишопа.

«Дать Бишопу начать матч было лучшим решением. Если вы тыкаете в него пальцем, то тыкаете не туда. То, что происходило перед его воротами, было нечестно по отношению к нему. Он смотрелся здорово, в некоторых пропущенных шайбах мы не могли сдержать соперника у своих ворот», — приводит слова Боунесса журналист Грег Вышински.

По окончании первого периода номинальные хозяева льда игроки «Колорадо», вели с разгромным счётом 5:0. Ворота «Далласа» с первых минут защищал канадский голкипер Бен Бишоп, пропустивший четыре шайбы и отразивший 15 из 19 бросков. На 14-й минуте его заменил российский вратарь Антон Худобин, который пропустил лишь одну шайбу.