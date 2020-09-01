Лучший бомбардир «Сочи» в минувшем сезоне Стрёмвалль продлил контракт с клубом на один год

Шведский нападающий Мальте Стрёмвалль подписал новый контракт с ХК «Сочи», сообщается на официальном сайте клуба. Новое соглашение с шведским нападающим рассчитано до окончания сезона-2020/2021.

Минувший сезон стал для Стрёмвалля первым в Континентальной хоккейной лиге. В 52 матчах за «Сочи» нападающий записал на свой счёт 39 (21+18) очков при показателе полезности «+6» и 12 минутах штрафного времени. В среднем форвард проводил на площадке 17 минут за матч. Мальте стал лучшим снайпером и бомбардиром команды.

Также Стрёмвалль с семью заброшенными победными шайбами вошёл в тройку лучших игроков КХЛ по этому показателю. Кроме того, в минувшем сезоне форвард вызывался в сборную Швеции, за которую провёл пять матчей, набрав 3 (2+1) очка.