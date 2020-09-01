Лучший бомбардир «Сочи» в минувшем сезоне Стрёмвалль продлил контракт с клубом на один год
Шведский нападающий Мальте Стрёмвалль подписал новый контракт с ХК «Сочи», сообщается на официальном сайте клуба. Новое соглашение с шведским нападающим рассчитано до окончания сезона-2020/2021.
Минувший сезон стал для Стрёмвалля первым в Континентальной хоккейной лиге. В 52 матчах за «Сочи» нападающий записал на свой счёт 39 (21+18) очков при показателе полезности «+6» и 12 минутах штрафного времени. В среднем форвард проводил на площадке 17 минут за матч. Мальте стал лучшим снайпером и бомбардиром команды.
Также Стрёмвалль с семью заброшенными победными шайбами вошёл в тройку лучших игроков КХЛ по этому показателю. Кроме того, в минувшем сезоне форвард вызывался в сборную Швеции, за которую провёл пять матчей, набрав 3 (2+1) очка.
Стрёмвалль: решил отклонить предложение из НХЛ. Похоже, что продолжу играть в России
- 1 сентября 2020
-
12:10
-
11:45
-
11:40
-
11:15
-
11:01
-
10:45
-
10:23
-
10:08
-
09:51
-
09:30
-
08:52
-
08:22
-
08:14
-
08:05
-
07:58
-
07:54
-
07:48
-
07:30
-
06:40
-
06:28
-
06:14
-
05:41
-
03:05
-
02:04
-
00:00
- 31 августа 2020
-
23:41
-
23:25
-
23:00
-
22:33
-
22:23
-
22:00
-
21:28
-
21:18
-
20:41
-
20:22
Партнерский контент