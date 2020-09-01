Зюзин: к Стрёмваллю проявляли интерес клубы НХЛ, он мог уехать в Северную Америку

Спортивный директор ХК «Сочи» Андрей Зюзин прокомментировал продление контракта со шведским нападающим Мальте Стрёмваллем.
«Мы провели большую работу, чтобы продлить соглашение со Стрёмваллем. Знали, что к нему проявляли интерес клубы НХЛ, Мальте мог уехать в Северную Америку. Благодарны игроку за конструктивный диалог и продолжение сотрудничества. Важно, что лучший бомбардир прошлого сезона остаётся в нашей команде», — цитирует Зюзина пресс-служба клуба.
Минувший сезон стал для Стрёмвалля первым в Континентальной хоккейной лиге. В 52 матчах за «Сочи» нападающий записал на свой счёт 39 (21+18) очков при показателе полезности «+6» и 12 минутах штрафного времени. В среднем форвард проводил на площадке 17 минут за матч. Мальте стал лучшим снайпером и бомбардиром команды.
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