Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Зюзин: к Стрёмваллю проявляли интерес клубы НХЛ, он мог уехать в Северную Америку

Зюзин: к Стрёмваллю проявляли интерес клубы НХЛ, он мог уехать в Северную Америку
Хоккей / КХЛ 0

Спортивный директор ХК «Сочи» Андрей Зюзин прокомментировал продление контракта со шведским нападающим Мальте Стрёмваллем.

«Мы провели большую работу, чтобы продлить соглашение со Стрёмваллем. Знали, что к нему проявляли интерес клубы НХЛ, Мальте мог уехать в Северную Америку. Благодарны игроку за конструктивный диалог и продолжение сотрудничества. Важно, что лучший бомбардир прошлого сезона остаётся в нашей команде», — цитирует Зюзина пресс-служба клуба.

Минувший сезон стал для Стрёмвалля первым в Континентальной хоккейной лиге. В 52 матчах за «Сочи» нападающий записал на свой счёт 39 (21+18) очков при показателе полезности «+6» и 12 минутах штрафного времени. В среднем форвард проводил на площадке 17 минут за матч. Мальте стал лучшим снайпером и бомбардиром команды.

Лучший бомбардир «Сочи» в минувшем сезоне Стрёмвалль продлил контракт с клубом на один год
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020