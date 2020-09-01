«Колорадо» – первая с 2014 года команда, где три вратаря сыграли в одной серии плей-офф

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся пятый матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Победу в матче со счётом 6:3 одержали номинальные хозяева льда игроки «Колорадо» и сократили отставание в серии – 2-3.

Ворота «Колорадо» защищал номинально третий вратарь Майк Хатчинсон. У «Эвеланш» в ходе серии был травмирован основной вратарь Филипп Грубауэр. По словам главного тренера Джареда Беднара, заменивший его в роли первого номера Павел Францоуз тоже не смог сыграть из-за проблем со здоровьем. В результате на скамейке «лавин» вторым вратарём сегодня был Хантер Миска.



В предыдущий раз клуб НХЛ заигрывал сразу трёх вратарей в одной серии в 2014 году, когда за «Анахайм Дакс» в серии второго раунда с «Лос-Анджелес Кингз» (3-4) сыграли Йонас Хиллер, Фредерик Андерсен и Джон Гибсон.