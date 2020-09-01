Московское «Динамо» перезаключило контракт с нападающим Шиповым
Московское «Динамо» перезаключило контракт с нападающим Ильёй Шиповым, сообщается в официальной группе бело-голубых во «ВКонтакте». Новое соглашение носит двусторонний характер. Форвард будет выступать в команде под 38-м номером.
В минувшем сезоне 26-летний форвард отыграл весь сезон в ВХЛ в составе тверского «Динамо». Российский нападающий забросил 14 шайб и сделал 20 результативных передач в 47 матчах регулярного чемпионата, заработав нейтральный показатель полезности и набрав 25 минут штрафного времени.
Илья уже выступал за «Динамо» в КХЛ в сезонах 2015-2017 гг. Также за карьеру в лиге Шипов защищал цвета «Югры». В общей сложности в активе форварда в КХЛ 20 (7+13) очков в 67 матчах при полезности "+12".
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