Вуйтек: из чехов Ржига проработал в России дольше всех, это говорит само за себя

Известный чешский тренер Владимир Вуйтек прокомментировал смерть своего коллеги Милоша Ржиги.



«Ушёл один из лучших тренеров. Милош был абсолютным лидером. Никто из чешских специалистов не проработал так долго в России, а это говорит само за себя. С ним закончилась большая тренерская эра. Когда он был игроком, то был намного более спокойным человеком. Большой, габаритный центрфорвард с хорошей техникой, всегда думал на два хода вперёд.



Как тренеры, мы никогда не работали вместе, но друг против друга встречались часто, даже в России. Он был в «Спартаке», я был в «Динамо». Он был общительным, мог веселить и развлекать собеседников. Он хорошо пел, об этом немногие знают. Мы редко обсуждали хоккей, но имели схожие взгляды, наши команды играли в похожем стиле.



На тренерском мостике он, конечно, был другим. Как-то мы играли друг с другом в России, счёт 2:2 за минуты четыре до конца. После одного из удалений у его команды он рассердился и выбросил на лёд планшет, за что получил от Буланова ещё две минуты. Мы получили большинство пять на три, забили и выиграли матч. Я тогда спросил: «Милош, зачем ты это сделал?» Он пожал плечами и ответил: «Я знаю, что продержусь один период, а потом игра захватит меня и я не смогу себя контролировать». Мы часто говорили о том, что это вредит его команде, он об этом знал.



Конечно, это сказалось на его здоровье. Сердце, давление, нервы, диабет… Это не тихая работа. Есть хорошая фраза: есть только два типа тренеров — те, у кого инфаркт, и те, у кого он будет. К сожалению, это правда», – приводит слова Вуйтека isport.cz.

Быков — о смерти Ржиги: Милош всегда был неординарной личностью