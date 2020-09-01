Владимир Ткачёв будет капитаном «Локомотива» в будущем сезоне

Главный тренер ХК «Локомотив» Андрей Скабелка рассказал, что капитаном команды в будущем сезоне будет нападающий Владимир Ткачёв.
«Володя Ткачёв – тот игрок, который способен в нужный момент быть лидером, вести команду вперёд. Много опытных ребят ушло, команда омолодилась, Володя сможет стать лидером, который поведёт команду», – передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Белорусский специалист добавил, что ассистентами станут Антон Ландер и Егор Аверин.
Минувший сезон 26-летний Ткачёв начинал в составе казанского «Ак Барса», а в январе был обменян в ярославский «Локомотив». В регулярном чемпионате КХЛ в сезоне-2019/2020 принял участие в 46 играх, набрав 29 (13+16) очков при показателе полезности «+14» и 4 минутах штрафного времени. В плей-офф на его счету 6 встреч, 2 (0+2) очка при показателе полезности «-4» и 4 минутах штрафа.
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