«Северсталь» обменяла Грачёва в «Автомобилист», Рахимуллин покинул «Сочи»
Череповецкая «Северсталь» обменяла нападающего Германа Грачёва в екатеринбургский «Автомобилист», информирует официальный аккаунт клуба в «Твиттере».
Сообщается, что череповчане получили за 20-летнего форварда денежную компенсацию. В минувшем сезоне Грачёв принял участие в 16 встречах, записав на свой счёт гол и результативную передачу.
ХК «Сочи» расторг контракт с форвардом Дамиром Рахимуллиным, передаёт официальный сайт «леопардов». Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Нападающий пришёл в «Сочи» перед сезоном-2018/2019 и за два сезона провёл за команду в «регулярках» 65 матчей, в которых набрал 10 (9+1) очков. Также на его счету две игры в плей-офф, в которых он не отметился результативными действиями.
Разин: задача-минимум для «Северстали» – выход в плей-офф
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