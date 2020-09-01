«Северсталь» обменяла Грачёва в «Автомобилист», Рахимуллин покинул «Сочи»

Череповецкая «Северсталь» обменяла нападающего Германа Грачёва в екатеринбургский «Автомобилист», информирует официальный аккаунт клуба в «Твиттере».



Сообщается, что череповчане получили за 20-летнего форварда денежную компенсацию. В минувшем сезоне Грачёв принял участие в 16 встречах, записав на свой счёт гол и результативную передачу.



ХК «Сочи» расторг контракт с форвардом Дамиром Рахимуллиным, передаёт официальный сайт «леопардов». Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Нападающий пришёл в «Сочи» перед сезоном-2018/2019 и за два сезона провёл за команду в «регулярках» 65 матчей, в которых набрал 10 (9+1) очков. Также на его счету две игры в плей-офф, в которых он не отметился результативными действиями.

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