СКА подтвердил переход Каменева

Петербургский СКА на официальном сайте подтвердил переход Владислава Каменева.
Контракт подписан до конца сезона-2021/2022. Хоккеист получил 98-й номер.
Напомним, права на Каменева СКА получил в результате трёхсторонней сделки с магнитогорским «Металлургом» и челябинским «Трактором». «Магнитка» получила права на нападающего Николая Прохоркина, а также на защитника Владислава Сёмина. Челябинский клуб в результате этой сделки пополнили молодые хоккеисты из системы «Металлурга»: защитник Глеб Бабинцев, а также форварды Павел Дорофеев и Дмитрий Шешин.
В нынешнем сезоне в составе «Колорадо Эвеланш» Каменев принял участие в 38 встречах регулярного сезона НХЛ и набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности «-2» и 8 минутах штрафного времени. В НХЛ на счету нападающего 66 матчей, в которых он забросил три шайбы и сделал 10 результативных передач при общем показателе полезности «-7» и 20 минутах штрафа. Помимо «Колорадо» в НХЛ Владислав выступал за «Нэшвилл Предаторз».
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