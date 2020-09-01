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Боунесс – о Бишопе: когда ваш первый номер говорит, что он готов, решение даётся просто

Боунесс – о Бишопе: когда ваш первый номер говорит, что он готов, решение даётся просто
Хоккей / НХЛ 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс заявил, что абсолютно не жалеет о решении выпустить Бена Бишопа в стартовом составе на пятый матч серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш».

«Бен подошёл ко мне перед матчем и сказал, что готов играть. Когда ваш первый номер говорит такие вещи, очень просто принять решение. Тем более что это были спаренные матчи. Теперь же решение не так очевидно. Кто сыграет в следующем матче, не знаю. У нас есть ещё одна ночь до матча», — приводят слова Боунесса американские журналисты.

Напомним, пятый матч «Колорадо» с «Далласом» завершился победой «Эвеланш» со счётом 6:3. Голкипер «Старз» Бен Бишоп к 14-й минуте пропустил четыре шайбы и был заменён на Антона Худобина. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Далласа».

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