Плющев: возвращение Каменева — плюс не только для СКА, но и для всего нашего хоккея

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал контракт СКА с 24-летним форвардом Владиславом Каменевым.



«Каменев — молодой перспективный игрок, который возвращается в Россию из-за океана. Это плюс не только для питерского клуба, но и для всего нашего хоккея. Это будущее нашего хоккея, нашей сборной. Хоккеист выступал в НХЛ за «Колорадо» и провел в этом сезоне 38 матчей. Мало кто верил, что удастся вернуть его в Россию. Но Роман Ротенберг это сделал. Он стратегически подходит к решению вопросов, им и его помощниками ведется планомерная работа на перспективу. Каменеву сейчас 24 года. Самый возраст заявить о себе в полный голос», — сказал Плющев «Чемпионату».



Напомним, сегодня Каменев подписал двухлетнее соглашение со СКА. Права на форварда, игравшего за «Колорадо Эвеланш», питерский клуб получил в результате трёхсторонней сделки с магнитогорским «Металлургом» и челябинским «Трактором». «Магнитка» получила права на нападающего Николая Прохоркина, а также на защитника Владислава Сёмина. Челябинский клуб в результате этой сделки пополнили молодые хоккеисты из системы «Металлурга» — защитник Глеб Бабинцев, а также форварды Павел Дорофеев и Дмитрий Шешин.

СКА подтвердил переход Каменева