Защитник «Ванкувера» Хьюз обновил рекорд Макинниса, установленный 36 лет назад

В пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Вегас Голден Найтс» в Эдмонтоне принимает «Ванкувер Кэнакс». После двух периодов счёт в матче равный — 1:1.

Счёт в матче на 36-й минуте открыл защитник «Вегаса» Ши Теодор. Номинальные гости отыгрались спустя 24 секунды усилиями нападающего Брока Бёзера. Одним из ассистентов американского форварда выступил защитник Куинн Хьюз.

Для Куинна эта результативная передача стала 13-й в нынешнем плей-офф, что является новым рекордом по голевым передачам за один плей-офф для защитников-новичков НХЛ. Таким образом Хьюз обновил рекорд НХЛ 36-летней давности, который принадлежал Элу Макиннису (1984) и Янне Ниинимае (1997).

Также 20-летний защитник повторил бомбардирский рекорд для защитников-новичков, набрав 14-е очков в этом плей-офф.