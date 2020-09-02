Демко вошёл в топ-10 вратарей-новичков НХЛ по сейвам в матче с угрозой вылета из плей-офф

В Эдмонтоне состоялся пятый матч серии второго раунда плей-офф НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Трэвиса Грина, которая благодаря этой победе продолжит участие в плей-офф. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Вегаса».

Главным героем матча стал номинально второй голкипер «Ванкувера» Тэтчер Демко. Американский голкипер отразил 42 броска в дебютном матче в плей-офф НХЛ в карьере в стартовом составе и стал первой звездой встречи. Демко стал первым голкипером-новичком за последние 23 года в НХЛ, кто смог одержать победу в дебютном матче в плей-офф НХЛ в карьере в стартовом составе, когда его команде грозил вылет из Кубка Стэнли.

Также Тэтчер вошёл в топ-10 вратарей-новичков НХЛ по сейвам в матче с угрозой вылета из плей-офф. Рекорд принадлежит Жозе Теодору (56 сейвов в 1997 году). Второе место занимает Боб Мэйсон (54, 1987), топ-3 замкнул Тони Эспозито (49, 1970). Демко занял седьмое место в этом списке.